"Одесский рэмбо" выбрался из багажника горящего авто и позвонил в милицию

В Одессе правоохранители задержали по «горячим следам» двух злоумышленников, подозреваемых в покушении на жизнь 25-летнего жителя города Саврань Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Одесской области, закрытому в багажнике подожженного автомобиля «ВАЗ-2107» гражданину чудом удалось спастись – он сумел открыть крышку багажника, выбраться из него, сбить пламя, охватившее машину и сообщить обо всем по телефону милиции.

Как установлено досудебной проверкой, пострадавший прибыл с женой в Одессу, чтобы сделать покупки на рынке «7-й километр». Позже, по инициативе супруги, заехали навестить семью ее брата, проживавшую неподалеку от рынка. При встрече жена пострадавшего пожаловалась брату, что муж ее обижает. Возникла ссора, исход которой решил удар молотка по голове гостя, потерявшего вследствие этого сознание. Затем хозяин дома вместе со своим знакомым погрузили гостя в багажник его же автомобиля, вывезли в поле и подожгли машину, рассчитывая таким образом уничтожить следы преступления. После того, как салон «ВАЗ-2107» охватило пламя, преступники удалились. А пострадавший в это время пришел в сознание и сумел открыть багажник своей машины.

Задержанным, сознавшимся в содеянном, грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.