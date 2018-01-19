"Нет ничего антиукраинского": автор книги "Сталинград" возмущен ее запретом в Украине

Британский историк и автор многих бестселлеров Энтони Бивор выразил недоумение решением украинской власти не разрешить ввоз в Украину изданного в России русского перевода его книги "Сталинград" о событиях времен Второй мировой войны.

Автор книги в интервью Радио Свобода отверг как неправдивые объяснения Госкомтелерадио о причине отказа в разрешении и требует извинений за них.

Отмечается, что Госкомтелерадио объясняет причину отказа в разрешении несколькими абзацами с "неправдивыми и антиукраинскими заявлениями".

"Я должен отметить, что это звучит абсолютно ошеломляюще", - прокомментировал Энтони Бивор. Он отметил, что "в книжке однозначно нет ничего антиукраинского".

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"Я не мог понять, почему Украина это сделала. У меня нет никакой подсказки, потому что я не могу понять - какой там украинский аспект книги, кроме, скажем, грубых высказываний об украинцах со стороны российских офицеров. Что же, я просто цитировал то, что было в российских архивах. Поэтому я не могу представить, что именно они считают вообще антиукраинским в книге "Сталинград", - сказал автор.

Бивор вспомнил об одном из отрывков книги, в котором "кажется, немецкий офицер во время допроса сказал, что их румынские союзники были ненадежными, и, насколько я помню, некий российский офицер заметил на это что-то вроде: "О, ну это, видимо, как и наши украинцы", - имея в виду то, что они, по его мнению, воевали не так же хорошо, как русские". "Но это была лишь цитата с этого периода, и я не могу представить, чтобы государственная организация всерьез к этому отнеслась, или же увидела в этом повод запретить книжку", - сказал автор.

Бивор сообщил, что сначала он предположил, что новость о запрете книги - российская дезинформация. Он также выразил сомнения относительно возможных имеющихся в книжке ошибок или неверных толкований в русском переводе, которые могли бы вызвать запрет на ввоз в Украину.

В самом Госкомтелерадио сообщили "Радио Свобода", что историческую книгу британского публициста Энтони Бивора "Сталинград" о событиях Второй мировой войны, изданную в России в русском переводе, запретили ввозить в Украину из-за нескольких абзацев с "неправдивыми и антиукраинскими заявлениями".

По словам руководителя управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Госкомтелерадио Сергея Олийныка, "в тексте этой книги, объемом около тысячи страниц, было несколько абзацев, которые не позволяли нам дать разрешение на ее ввоз в Украину".

"Например, был момент на одной из ее страниц, цитирую дословно: "Чтобы пощадит чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам". Нам не известно, чтобы на Нюрнбергском трибунале такие факты рассматривались, то есть это какие-то провокационные байки. Когда мы проверили источники автора книги, то оказалось, что он в качестве источников использовал отчеты НКВД и служебную переписку его сотрудников", – сказал Олийнык.

Чиновник уточнил, что речь идет не о "запрете" в Украине книги Энтони Бивора как таковой. По его словам, Госкомтелерадио предоставило лишь "отказ в выдаче разрешений на ввоз книжки субъектами хозяйствования", а именно сетями магазинов и предпринимателями. То есть частное лицо может купить за границей и ввезти в Украину изданную на русском языке книгу Бивора "Сталинград", но в количестве не более 10 экземпляров за одну поездку. Кроме того, ведомство не позволяет ввозить для последующей продажи только конкретное русскоязычное издание этой книги.

Но Энтони Бивор в ответ на это сказал, что заявление Олийныка является неправдивым и что источником упомянутой им цитаты был высоко почитаем немецкий офицер-антинацист, полковник Гельмут Гроскурт, который был свидетелем описанной жестокости и доложил об этом другому немецкому офицеру.

Он сказал, что те детали также можно найти в книге Гроскурта, которую опубликовали в 1970 году.

"Он писал тогда своей жене, насколько поражен тем, что увидел: "Мы не можем и не должны иметь права выигрывать эту войну", – сказал Бивор в электронном письме "Радио Свобода".

Он также добавил, что ожидает "немедленного извинения от Олейника и отзыва решения экспертного совета".