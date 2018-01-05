Скупщики краденого, или Что делать со зрителем пиратского онлайн-контента

На прошлой неделе голландский орган по защите данных разрешил кинопрокатчику DutchFilmWorks собирать IP-адреса людей, которые смотрят и загружают фильмы с пиратских сайтов. До этого в Нидерландах действовал один из самых лояльных по отношению к пользователям интернета режим. Загрузка материалов, защищенных правами интеллектуальной собственности, «для личного использования» была разрешена. Правительство пыталось компенсировать убытки правообладателей разными способами. Например, в 2013 ввели налог на записывающие устройства. Это было признано несправедливым, поскольку принуждало платить людей, которые вообще не пользуются нелегальным контентом.

Как преследуют интернет-зрителя в разных странах

В мире принято множество законов, чтобы надавить на конечного пользователя пиратского контента. И власти время от времени «давят».

Япония знает толк в жестокости. С 2012 года в ней действует строгое наказание за пиратство. Оно подразумевает уголовное преследование и тех, кто скачивает нелегальный контент, и тех, кто его распространяет в интернете. Если человек загрузил незаконно игру, песню, фильм, можно лишиться свободы на 2 года или оплатить штраф. В случае, если пользователь скачивает, а затем еще и раздает в сети краденые материалы, можно сесть в тюрьму на 10 лет.

«За одну неделю в 29 префектурах Японии за нелегальное скачивание, хранение и распространение контента были задержаны 44 человека, в том числе 55-летний офисный сотрудник. Они обвиняются в нарушении закона об авторском праве. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, а также внушительные штрафы», - рассказывает Torrent Freak.

Франция прославилась на весь мир законом Hadopi: правилом «трех предупреждений». Он был принят в 2009 году. Первое письмо – претензию – зритель пиратского контента получал на электронную почту, второе было заказным письмом о нарушении авторского права со стороны пользователя. Третье (и последнее) предупреждение было переходом к действию: специальное агентство начинало разыскивать «злостного правонарушителя», чтобы лишить его доступа в интернет на предусмотренный комиссией период времени. Кроме этого, агентство штрафовало зрителя на довольно значительную сумму (максимальный штраф составлял 1500 евро).

Французский закон комментирует британский вещатель BBC: «Нарушителям было разослано 1,6 миллионов первых предупреждений и 139 тысяч вторых предупреждений. 29 дел переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Однако на данный момент наказан только один человек – 43-летний мужчина, которого обвинили в копировании музыки Рианны, поп-группы Collectif Metisse и французского фильма Heartbreaker. Согласно постановлению, он должен быть отключен от Интернета на 15 суток». Чувствуете иронию?

В США с 2013 года до 2017 действовала Copyright Alert System. Если провайдер замечает факт скачивания незаконного контента, пользователю высылается до шести предупреждений. После чего следуют санкции на усмотрение провайдера. Пользователю могут снизить скорость интернета, или постоянно переадресовывать его на страницу с требованием связаться с провайдером, или принять другие меры на свое усмотрение. За первые 10 месяцев 2014 года «1,3 миллиона предупреждений о нарушении авторских прав были отправлены 722820 интернет-пользователям. Большая часть из них получили только одно предупреждение и всего лишь 60477 получили пять предупреждений. Сложно сказать, понесли ли наказание эти 60477 пользователей и 37456 человек, которым отправили все 6 предупреждений, так как у каждого провайдера свои меры по смягчению последствий. Но онлайн-пиратов это не особо напугало. Всего 265 дел было передано на рассмотрение в суд, и только 47 конечных пользователей удалось наказать», – приводит статистику Motherboard.

В Австралии интернет-провайдеров тоже пытались привлечь к наказанию конечных пользователей. Но взвалили на них слишком много обязанностей. Например, перед тем, как инициировать судебное разбирательство, провайдер обязан доказать, что нарушитель действительно получил третье предупреждение и имел возможность ознакомиться с ним. «За чей счет банкет?», – спросили интернет-провайдеры. И посчитали его цену. «Участник компании по борьбе с пиратством сказал, что стоимость отправки одного уведомления о нарушении может составлять от 16 до 20 долларов США, что составляет непомерно высокий расход», - сообщает news.com.au.

Не удивительно, что в последние годы борцы с пиратством ограничились В2В активностью. «Следуй за деньгами», – так назвали этот подход правительства и правообладатели и сконцентрировались на рекламодателях, платежных системах и интернет-провайдерах.

Не надо кнута, люди отказываются от пиратского сами

Недавний скандал с телеграм-каналом, распространявшим пиратские копии книг украинского издательства «Наш формат», вызвал публичный разговор об отношении к авторским правам.

Оказалось, что в Украине есть люди, которые отказались от «халявы» и получают удовольствие, чувствуя себя цивилизованным человеком. «Пользуюсь Google Play Books. Это удобно, сервис предоставляет доступ к сотням тысяч книг. 25 грн за электронную книгу - небольшая сумма, в разы меньше, чем стоимость печатного варианта», – делится своим отношением к проблеме воровства контента Игорь Степурин.

Причина отказа от «скупки краденного» проста и понятна: любой материал, будь это фильм, песня, книга или даже фотография, – большой труд авторского коллектива. И если вы хотите, чтобы он продолжался, его нужно оплачивать. «Мы отстали от Польши и Чехии на десятки лет, и у нас нет никаких новых аудиокниг в Украине вообще. Однако теперь у нас вокруг все народное, все доступно и бесплатно», - описал ситуацию после пиратского скандала директор издательства «Наш формат» Антон Мартынов. «Но есть проблемка: актеры, дикторы, редакторы и звукорежиссеры тоже хотят есть, представляете? И права стоят денег».

Другой гуманистический мотив – уважение к труду другого. Как говорится, относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.

Это движет и Еленой Озирной: «Я считаю, что достойная работа должна достойно оплачиваться. Кроме того, это должно быть поощрением для других авторов и переводчиков», - написала она нам в комментарии. Мы нашли в онлайне и других, кто декларирует свой отказ от пиратского.

«Я имею отношение к созданию книг, поэтому понимаю, сколько сил и ресурсов нужно вложить, чтобы конкретная рукопись появилась на бумаге. А если я хочу, чтобы покупали бумажные или электронные книги, над которыми я работаю, я сам должен уважать чужую интеллектуальную работу. Это значит платить за музыку, электронные книги, просмотр фильмов. Каждый проданный экземпляр или билет в кино дает возможность обеспечивать зарплатой людей и вкладывать в развитие своего дела и мастерства. А когда еще и работает принцип “свой к своему за своим”, то деньги остаются в стране и работают на экономику», - поддерживает ее Марк Оплачко.

Уже несколько лет в Украине существует образовательный проект и одноименный интернет-ресурс «Copyright Грамотность». Его цель - привлечь внимание молодежи к проблемам интеллектуального пиратства. Менеджер проекта Валерия Черняк признается, что не ждет, что проект уже сегодня воплотит амбициозную мечту привить молодежи Украины высокую правовую культуру. Но считает, что «Copyright Грамотность» шаг за шагом приближает ситуацию, когда сама молодежь, являясь лидером мнений, на своем примере мотивирует остальных. «Если после каждой нашей акции хотя бы несколько человек отдадут предпочтение легальным музыкальным площадкам в своем телефоне - это уже маленький шаг к победе», – говорит Валерия. За это время проект создал множество мотивирующих видеороликов, клипов и даже мультфильмов. Через искусство, музыку и юмор инициаторы движения доносят свою идею: уважение к результатам чужой интеллектуальной собственности сродни самоуважению и закладываться оно должно с самого детства. «Такой формат особенно эффективен, когда волонтеры проекта проводят открытые образовательные уроки в школах. Ребята принимают нас очень тепло, расспрашивают, где можно загружать легальный контент, и как это может помочь молодым исполнителям и, в конце концов, как они сами могут добиться успеха», – такой вселяющий надежду результат деятельности рассказывает Валерия Черняк.

В целом, анализ посещения пиратских сайтов от исследовательской компании Gemius говорит о том, что молодое поколение, 14-30 лет, в Украине снижает потребление пиратских сайтов [1]. Общий анализ, проведенный анти-пиратской инициативой «Чистое небо», показал, что на конец 2017-го года на «пиратах» в 23 раза меньше пользователей, чем на легальных сайтах [2]. И те, кому от 14 до 30 лет, стали смотреть пиратские сайты меньше (доля пользователей «пиратских» сайтов этой возрастной группы в феврале 2016г составляла 10% по отношению к такой же аудитории всех исследуемых сайтов, а на конец 2017г она составляет уже 6%), т.е. общее количество молодых посетителей сайтов с нелегальным контентом постепенно уменьшается.

Слово автору

Создатели контента искренне им за это признательны. «Если фильм легко доступен в интернете, могут сорваться продажи в другие страны и на телеканалы, а это сотни тысяч евро», – рассказывает «кухню» продюсер «PRONTO FILM» Максим Асадчий. «Для дорогого полного метра утечка в интернет – это смерть проката. Например, для фильма "Поводырь" Олеся Санина мы нанимали антипиратскую компанию, которая блокировала пиратские копии в первый месяц кинопроката. Фильм собрал больше 362 тысяч зрителей. Но с момента появления в сети нелегальных копий они собрали в разы больше просмотров онлайн».

Для более камерных фильмов это еще сложнее, считает продюсер, так как зритель думает: в кинотеатр схожу на спецэффекты, а драму посмотрю дома. Другой фильм Максима Асадчего – «Браты» – собрал 7 тысяч зрителей в кинотеатрах, а в интернете – сотни тысяч нелегальных просмотров.

Кинопрокатчики указывают на еще одну потерю украинского зрителя от попадания фильма в сеть: их не берут в прокат кинотеатры. А фильмы, как правило, очень неплохие.

То есть, сам факт попадания фильма в бесплатный интернет, запускает целую цепь причинно-следственных связей.

А где же смотреть легально

Когда людей спрашивают почему они не пользуются легальным контентом, большинство сетуют на недоступность, неудобность поиска, оплаты. «Сама система оплаты электронного контента часто неудобная и недостаточно гибкая», – говорит Елена Озирная.

Осенью 2016, когда после закрытия ex.ua и fs.to был подъем интереса к легальным ресурсам, программист Андрей Ткаченко создал поисковик «Кіно легально». Мотив – тот же: уважение к автору. «Я сидел дома и читал популярный форум IT-специалистов. В одной из тем люди с, казалось бы, хорошим достатком, хвастались, как они нарушают авторское право. Качают фильмы, сериалы и ничего не платят за это. При этом в уанете уже было несколько сервисов, предоставлявших контент легально. Но найти его на нескольких площадках было довольно тяжело». Так родилась идея поисковика по легальному контенту kinolegalno.com.

Сегодня, через год, он признается, что поисковик по легальному кино пока «не взлетел», а сейчас так и вовсе временно заморожен: «На текущий момент сервисом пользуется пару тысяч человек в месяц». Первый месяц после запуска ресурс посещали тысячи пользователей ежедневно, так как о нем написало несколько рейтинговых СМИ. «Но к сожалению», – признается Андрей Ткаченко, – «Была найдена и самая большая проблема. Я мониторил поисковые запросы пользователей, и посмотрел, есть ли данный контент в легальном виде вообще. Оказалось, многого нет. Видимо, правообладателям наша страна не настолько интересна. Также сами легальные ресурсы не всегда могут найти средства на покупку популярного контента. Так и выходит, что посмотреть кино легально просто негде».

Тут можно заметить, что фильмы не являются «предметом первой необходимости», которые должны быть доступны всем и бесплатно. Вот еда и тепло – являются, а они не бесплатны. В сети достаточно законно размещенного видео.

Кроме того, такой проект необходим хотя бы для того, чтобы отдавать предпочтение контенту, что есть в сети законно. Так его смогут монетизировать авторы, а не пираты. Слово – украинским создателям кино. Владимир Яценко, генеральный продюсер компании Limelite: «Представьте, делаете вы фильм, государство дает часть денег на это, вы вкладываете собственные деньги, привлекаете инвесторов. Но тут возникает две проблемы: первая – очень маленькое количество залов, и вы физически не можете вернуть деньги через кинотеатральный прокат. Вторая – фильмы практически сразу воруют, они появляются на торрентах. Получается, что система сама себя не наполняет, она не работает. Можно, как в сливную бочку, кидать наши с вами государственные деньги, деньги налогоплательщиков, но они не возвращаются. Так люди обманывают сами себя».

Наконец, сейчас украинцам доступно достаточно легальных кино- и сериальных площадок. Мы собрали несколько: 1plus1.video, oll.tv, megogo.net, YouTube, Netflix.com, Amazon.com, Google movie, ITunes, hulu.com.

Давайте начнем с простого

Если бы юзеры осознавали, что тот же фильм можно посмотреть на легальном сервисе и тоже бесплатно, но оплата за рекламу в этом видео пойдет авторам, то возможно, они делали бы выбор в пользу легального. «На самом деле, корень всей проблемы не в том, что люди злые, а в том, что зритель готов потреблять пиратский контент», – уверен Владимир Яценко. – «Зрителям нужно объяснять, что вы воруете деньги у актеров, у режиссеров, у сценаристов, которые в дальнейшем не могут развиваться. Это вас напрямую касается, вам же потом от этого будет грустно».

С пониманием относится к конечному юзеру и Максим Асадчий: «Безусловно, сейчас многим людям удобнее посмотреть фильм на ноутбуке, планшете или даже телефоне. Но это должно соответственно отображаться на изменении структуры сборов фильма – за счет повышения доходов от легального онлайн-просмотра».

И, конечно, нужно больше рассказывать об истинной природе интернет-пиратов. «Пока пираты позиционируют себя ”робингудами”, а производителя – ненасытными капиталистами, пиратство будет ощущаться бунтом против системы», – мнение Елены Озирной. Которая сама от пиратов отказалась.

Может, у Голливуда и не всегда доходят руки до того, чтобы обеспечить в Украине легальный просмотр своего видео. Хотя с приходом Netflix, Hulu и Amazon проблема «где посмотреть легально» должна решаться легче. Но у украинских продюсеров точно доходят. И их точно можно посмотреть не в краденном варианте.

Давайте начнем хотя бы с этого.

[1] Анализ по 72 сайтам-пиратам из списка blacklistsprg.ua по отношению ко всем сайтам из базы GemiusAudeince. Целевая аудитория: 14-30 лет, без АРК, Луганской и Донецкой областей и «вся аудитория». Период – февраль 2016-октябрь 2017. Только ПК аудитория.

[2] Анализ по 72 сайтам-пиратам из списка blacklistsprg.ua по отношению ко всем сайтам из базы GemiusAudeince. Период – январь-октябрь 2017. Только ПК аудитория. «Я сам, как издатель, понимаю, насколько важно платить за книги. Это все для того, чтобы автор и издательство могли развиваться. Читатели, которые скачивают с пиратских сайтов, лишают автора, которого они любят и читают, средств к существованию», - это мнение Игоря Степурина.