Православные сегодня празднуют день святой праведной Анны, в народе - "зимней"

Православные христиане 22 декабря празднуют зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», имя Анна в переводе с иврита означает «милость», «благодать».

В Священном Писании нет упоминаний о святой Анне, но сведения о ней сохранились в Священном Предании.

Святая праведная Анна была матерью Девы Марии и, соответственно, бабушкой Иисуса Христа. Жила она со своим супругом – праведным Иоакимом в Назарете. Они до старости оставались бездетными. Однажды первосвященник отказался принимать у Иоакима приношения, так как к бездетным семьям относились с презрением, считая, если у семьи нет детей, то из их рода не мог родиться Мессия. Иоаким удалился в пустыню и молился Господу.

Ему явился ангел и сообщил, что его жена родит Дочь. Анна со слезами молилась в саду, и ей также явился ангел, говоря, что у нее родится благословенная Дочь, Которую нужно назвать Мария. У супругов родилась Дочь – Пресвятая Дева Мария.

Читайте также21 декабря Православная Церковь чтит память преподобного Патапия

На Святой Горе 22 декабря отмечает панигир скит Святой Анны. Одной из главных святынь обители является чудотворный образ святой праведной Анны, перед которым молятся о даровании детей. В скит присылают фото младенцев, которые родились после таких прошений.

Левая стопа праведной Анны находится в Большом ските праведной Анны, а правая - в монастыре Кутлумуш; левая рука - в обители Ставроникита.

Святой праведной Анне молятся бездетные семьи, прося о даровании долгожданного чада и беременные женщины – о благополучных родах и здоровье матери и ребенка.

В народе этот праздник называют днем святой праведной Анны "зимней", так как в это время уже устанавливалась постоянная зимняя погода. Также наши предки замечали, что после этого праздника "заметно прибавится день".