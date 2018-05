Мурал на здании полиции в Киеве попал в мировой рейтинг лучших за месяц (видео)

Киевский мурал "Rise up in the dirt" назвали одним из лучших муралів ноября в мире. Издание об уличном искусстве Streetart.Today включило работу нью-йоркского художника BKFoxx в список, в который вошли семь лучших муралов из разных стран мира. В список издания также попали муралы из Аргентины, Австралии, Колумбии, Литвы и Франции, передает БЖ.

Работа BKFoxx украшает фасад здания управления полиции Печерского района Киева, расположенного на улице Московской, 30. На огромной картине изображен человек, который помогает цветку прорасти из горы мусора. Отсюда и название муралу: "Rise up in the dirt" – "Подняться из грязи".

Как сообщал УНИАН, в 2016 году итальянский художник завершил в Киеве создание крупнейшего мурала в мире.