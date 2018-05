Культовые британцы Franz Ferdinand впервые дадут концерт в Киеве

Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand 13 июня выступит в Киеве на арт-заводе Платформа.

Группа сыграет главные хиты и новые песни с будущего альбома Always Ascending, релиз которого состоится 9 февраля 2018 года. Работа над Always Ascending шла последние два года в Лондоне и Париже. Записывать пятый лонгплей группе помогал музыкант Филипп Здар, ранее работавший с Phoenix и The Beastie Boys.

В альбоме Franz Ferdinand впервые предстают в совершенно другом качестве.

Franz Ferdinand были образованы в Глазго в 2002 году. Музыканты назвали свой коллектив в честь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в Сараево в 1914 году стало поводом к началу Первой мировой войны.