"Лечу домой": украинский певец и секс-символ отменил концерты в России

Украинский секс-символ и певец Макс Барских отменил несколько концертов в России по состоянию здоровья. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

"Приношу свои извинения за отмену нескольких концертов! Здоровье, как лотерея, никогда не знаешь... Лечу домой восстанавливаться. Скоро увидимся", - говорится в его сообщении.

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Барских исполнил несколько песен в Иркутске и вынужден был отменить свое выступление 21 ноября. Артист подхватил грипп и в связи с этим состояние связок не позволило ему провести концерт до конца, передает Irkutskmedia.

Также украинский певец отменил концерты в Красноярске и Новосибирске.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 12 ноября в Москве прошла церемония вручения одной из самых главных музыкальных наград в РФ – "Золотой граммофон". Но получали награды не только российские звезды, а и украинские, среди которых был и Макс Барских.