"Лечу домой": украинский певец и секс-символ отменил концерты в России
Артист подхватил грипп, поэтому отменил свои концерты на территории страны-агрессора.
Украинский секс-символ и певец Макс Барских отменил несколько концертов в России по состоянию здоровья. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.
"Приношу свои извинения за отмену нескольких концертов! Здоровье, как лотерея, никогда не знаешь... Лечу домой восстанавливаться. Скоро увидимся", - говорится в его сообщении.
Читайте также"В контакте с оккупантом": Лобода и Барских выступили на фестивале, посвященном запрещенной в Украине соцсети
Барских исполнил несколько песен в Иркутске и вынужден был отменить свое выступление 21 ноября. Артист подхватил грипп и в связи с этим состояние связок не позволило ему провести концерт до конца, передает Irkutskmedia.
Также украинский певец отменил концерты в Красноярске и Новосибирске.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 12 ноября в Москве прошла церемония вручения одной из самых главных музыкальных наград в РФ – "Золотой граммофон". Но получали награды не только российские звезды, а и украинские, среди которых был и Макс Барских.