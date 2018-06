Atlas Weekend в Киеве: зажечь публику на фестивале готовятся The Prodigy, Нино Катамадзе и John Newman

Atlas Weekend 2017 учел все ошибки 2016 года. Прошлогодний Atlas стал легендарным за счет грандиозных опозданий и задержек. Некоторые артисты выступали на несколько часов позже заявленного времени. В этом году расписание выполняется четко. Максимум на что можно рассчитывать: 10-минутная заминка, пишет zefir.ua.

Сегодня, 30 июня, ни в коем случае нельзя пропустить выступление легенды, The Prodigy, на Main Stage в 22.20. Перед ними там же будет выступать John Newman, звезда мегахита Love me again.

Также выступят хедлайнеры West Stage латвийцы Brainstorm, чье шоу начнется в 20.40.

На Nortn Stage в 21.40 выступят Tesla Boy – российские электронщики, своей незаурядной музыкой и оригинальными клипами прорвавшиеся на западную сцену.

South Stage приглашает на божественную Нино Катамадзе в 21.40. Так же тут можно послушать Dakooka и Алину Орлову. В 20.00 на сцене появится Вера Полозкова.

На ночной сцене Night DJ Stage зажгут открытие года Сape Сod и не нуждающиеся в представлении Мujuice и Selecta.