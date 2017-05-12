Классный Киев: почему украинский город ждет "Евровидение", чтобы запустить туризм - The Guardian

Об этом пишет Кэролайн Иден в статье "Классный Киев: почему украинский город ждет "Евровидение", чтобы запустить туризм", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Киев сверкает и сияет, когда весеннее солнце отражается в позолоченных куполах церквей в стиле барокко. Снежные берега начинают таять; плечи опускаются и лица смягчаются. Город и его люди выглядят обновленными.

Возможно, репутация Киева определяется политической нестабильностью (во время акции-протеста-революции на Майдане зимой 2013-14 гг.), но сегодняшние гости вряд ли ее увидят. Вместо этого, город предлагает туристам вкус барной жизни, уникальный, смягченный – по крайней мере, на этой неделе – с привкусом китча Евровидения.

Количество посетителей в Украине никогда не было огромным (в 2013 году приезжала 81 000 британцев), но Киев заслуживает большего и надеется, что конкурс "Евровидение", который проходит на этой неделе, снова пробудит интерес, а дешевые рейсы Ryanair из Станстеда (начиная с октября) привлекут больше британских туристов. Но что действительно может увеличить число посетителей, так это творческая острота города: у него оживленное экспериментальное искусство и ночная жизнь, и аутсайдерская атмосфера.

В субботу вечером, "Alchemist Bar" на улице Шота Руставели объявляет о себе саунд-чеком гитары. Мы следуем за шумом в подвал, где человек с бородкой ходит по сцене, пока настраивает гитару. Сегодня выступает группа "The Good, The Bad и The Ugly", они начнут с кавера на "Return to Sender". Это ироническое начало, но они заставляют встать толпу, в основном, в винтажной одежде. За дешевыми старомодными коктейлями (£ 3.50) мы говорим о составе нового киевского фестиваля Atlas Weekend в июне. В этом году британские исполнители "Nothing But Thieves" и "The Prodigy" будут играть с местными группами, такими как "The Hardkiss" и "Pianoboy".

"Киев не так часто посещают поп-звезды, поэтому мы стараемся сосредоточиться на наших собственных исполнителях, таких как "Dakh Daughters" [авангардная женская группа, состоящая из семи участниц, игравшая протестующим на Майдане, и которая сыграет на Atlas Weekend], - говорит Богдан, тоже музыкант. "Это один из лучших городов для техно и underground-вечеринок", - добавляет его друг Павел.

На следующее утро книжный магазин-кафе "Хармс" во дворе Владимирской улицы переполнен людьми, просматривающими старые пластинки. На полках – винтажные камеры, на стенах – абстрактные фотографии Polaroid. Я разговариваю с парой за соседним столом, они поклонники Pianoboy (настоящее имя Дмитрий Шуров), местного композитора и музыканта.

Позже мы с Шуровым заказываем чай в своем любимом кафе "На Станиславского". Это переполненное, богемное место с ковриками на полу и ироничным искусством на стенах. Шуров говорит, что культура – это одна из тех немногих сфер в Украине, которая не переживает кризис, и что музыкантам доверяют больше, чем политикам. "Так не должно быть: это больно".

Он также считает "Евровидение" позитивной силой. "Единственное, что люди знают об Украине, это Чернобыль и война. "Евровидение" – это что-то украинское и хорошее. Киев похож на европейскую Индию. Он мистический и непредсказуемый, и имеет хаотичную энергетику. Скрытые таланты повсюду. У нас есть молодые люди, которые смотрят за пределы, а живут в беспорядочном месте, пытаясь справляться с войной и революцией. Несмотря на все, это отличный город, где люди могут творить".

И, сидя в этом богемном кафе, трудно не разделять оптимизм Шурова. Больше людей должны сюда приехать.