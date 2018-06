Евровидение-2017: все участники первого полуфинала (видео)

9 мая в 22:00 состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. За право пройти в финал конкурса 9 мая будут бороться 18 исполнителей, однако выйти на главную сцену Евровидения 13 мая смогут только 10 из них.

В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал имеют Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего – Албания, Черногория и Чехия.

Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится в четверг, 11 мая. За 10 путевок в финал здесь будут бороться 18 участников. Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Все участники первого полуфинала Евровидения-2017 (согласно порядку выступления):

1. Робин Бенгтссон - I Can'T Go On (Швеция)

2. Тамара Гачечиладзе - Keep the Faith (Грузия)

3. Исаия - Don'T Come Easy (Австралия)

4. Линдита Халими - World (Албания)

5. Бланш - City Lights (Бельгия)

6. Слава Калежич - Space (Черногория)

7. Norma John - Blackbird (Финляндия)

8. Dihaj - Skeletons (Азербайджан)

9. Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois (Португалия)

10. Деми - This Is Love (Греция)

11. Кася Мось - Flashlight (Польша)

12. SunStroke Project - Hey mamma (Молдова)

13. Свала - Paper (Исландия)

14. Мартина Барта - My Turn (Чехия)

15. Ховиг - Gravity (Кипр)

16. Артсвик - Fly with Me (Армения)

17. Омар Набер - On My Way (Словения)

18. Triana Park - Line (Латвия)