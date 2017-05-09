Евровидение-2017: все участники первого полуфинала (видео)
9 мая станут известны 10 финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017.
9 мая в 22:00 состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. За право пройти в финал конкурса 9 мая будут бороться 18 исполнителей, однако выйти на главную сцену Евровидения 13 мая смогут только 10 из них.
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В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал имеют Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего – Албания, Черногория и Чехия.
Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится в четверг, 11 мая. За 10 путевок в финал здесь будут бороться 18 участников. Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.
Все участники первого полуфинала Евровидения-2017 (согласно порядку выступления):
1. Робин Бенгтссон - I Can'T Go On (Швеция)
2. Тамара Гачечиладзе - Keep the Faith (Грузия)
3. Исаия - Don'T Come Easy (Австралия)
4. Линдита Халими - World (Албания)
5. Бланш - City Lights (Бельгия)
6. Слава Калежич - Space (Черногория)
7. Norma John - Blackbird (Финляндия)
8. Dihaj - Skeletons (Азербайджан)
9. Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois (Португалия)
10. Деми - This Is Love (Греция)
11. Кася Мось - Flashlight (Польша)
12. SunStroke Project - Hey mamma (Молдова)
13. Свала - Paper (Исландия)
14. Мартина Барта - My Turn (Чехия)
15. Ховиг - Gravity (Кипр)
16. Артсвик - Fly with Me (Армения)
17. Омар Набер - On My Way (Словения)
18. Triana Park - Line (Латвия)