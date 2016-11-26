В Киеве сотни человек собираются на траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

Как передает корреспондент УНИАН, со станции метро “Арсенальная” люди небольшими группами идут в направлении Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» на улицу Лаврская.

Возле выхода из метро несколько человек продают свечи, колоски и лампадки.

В 15.20 в траурных мероприятиях у мемориала примет участие президент Украины Петр Порошенко. В мероприятиях также примут участие свидетели голодоморов, предстоятели украинских церквей, члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений и общественности. Ожидается, что представители различных религиозных конфессий отслужат панихиду по жертвам голодоморов.

В 16.00 начнется общенациональная минута молчания и акция “Зажги свечу памяти”.

Читайте такжеСегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Территорию вокруг музея охраняют служащие Национальной гвардии и полицейские. Чтобы попасть на территорию заведения, необходимо пройти через металлические рамки. Сейчас у металлических рамок собрались большие очереди людей.

Еще около 100 человек собралось возле гостиницы “Салют”, где им раздают государственные флаги с черными траурными лентами. Кроме того, несколько десятков человек собрались у входа в парк Вечной славы, где им также раздают государственные флаги.