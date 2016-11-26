В Одессе на взятке в 75 тысяч долларов задержаны сотрудники "Военторгсервиса"
В Одессе при получении взятки 75 тыс. долл. сегодня задержаны двое сотрудников государственного предприятия "Военторгсервис".
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачева, 25 ноября военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины совместно с областным управлением СБУ разоблачены должностные лица местного филиала госпредприятия Министерства обороны "Военторгсервис".
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"Установлено, что за продление договоров аренды контейнеров государственного предприятия, расположенных на промрынке "7 километр", вышеуказанные лица требовали взятки у предпринимателей", - сказала Стекачева.
В общей сложности злоумышленники планировали получить по 20 тыс. долл. от 45 предпринимателей. В целом они надеялись получить почти 1 млн долл.
"Непосредственно во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 75 тыс. долл. - по 5 тыс. с 15 предпринимателей - правоохранителями задержаны двое должностных лиц указанного госпредприятия", - сказала пресс-секретарь.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.