Сегодня в Украине заканчиваются стратегические военные учения "Рубеж–2016" (фоторепортаж, видео)

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, в проведении учений под руководством начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко были задействованы органы военного управления стратегического и оперативно-стратегического уровня, а также определены воинские части (подразделения) всех компонентов Вооруженных сил Украины.

Муженко отметил, что цель учений достигнута, и после обработки результатов полученный опыт будет обобщен и внедрен в войсках и учебных заведениях.

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В частности, вчера на полигоне «Девички», который находится в Киевской области, состоялась практическая фаза – тактические учения с боевой стрельбой самоходных и гаубичных артиллерийских подразделений. Артиллеристы успешно выполнили ряд боевых упражнений по уничтожению и подавлению взводных опорных пунктов противника.

«Впервые за годы Независимости Украины в учениях были задействованы сотрудники специализированного научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины с целью анализа результатов и определения степени поражения целей при различных видах обстрела. Ученые определят методы максимального огневого поражения при минимальных затратах боеприпасов», - сообщил командующий ракетными войсками и артиллерии - заместителю командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Вячеслав Горбилёв.

Как сообщал УНИАН, во время учений «Рубеж-2016» украинские военные впервые применили новейшую разработку украинского оборонпрома – радиолокационную станцию «Пеликан». Сразу после учений «Пеликан» - подвижная трёхкоординатная радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой - «заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства над югом Украины.

Командно-штабные учения «Рубеж-2016» начались 18 октября.