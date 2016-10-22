Военные испытали новейшую радиолокационную систему (фото)

Как сообщает пресс-служба Минобороны, отечественную технику тестировали в условиях максимальных нагрузок.

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"Сначала экипаж РЛС совершил марш на 120 километров на определенную позицию. На полигоне провели занятия по восстановлению техники при ее выходе из строя: автомобильной — на марше, электротехнической — после применения оружия. После этого отработали развертывание и свертывание станции в определенный срок и проверили ее возможности по боевому применению", - говорится в повідомленнію.

Как отмечается, по оценке командования бригады, во время учений обслуга РЛС 79К6 «Пеликан» показала достаточно высокие результаты.

Сама РЛС продемонстрировала надежность и выдающиеся технические показатели. Сразу после учений станция заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства над югом Украины.