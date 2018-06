Фондовые торги в США закрылись рекордным за 21 год падением

Фондовые торги в США 15 октября 2008 г. завершились обвальным падением индексов. Это самое крупное однодневное снижение индексов с 1987 г. Отрицательно повлияло на участников торгов заявление главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Джанет Йеллен о том, что экономика США находится в стадии рецессии.

Это негативным образом отразилось в первую очередь на котировках ценных бумаг финансового сектора, включая акции крупнейшего в США банка Citigroup Inc. (-12,8%), банка Goldman Sachs Group Inc. (-7,9%) и Morgan Stanley (-16%). Снижению стоимости ценных бумаг этих компаний способствовало и заявление аналитиков из Oppenheimer & Co. с призывом проявлять осторожность в отношении акций банков.

Среди лидеров падения оказались и нефтяные компании. Снижение стоимости нефти ниже 75 долл./баррель внушило инвесторам опасения, что экономический спад приведет к снижению спроса. На этом фоне котировки лидеров сектора Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. рухнули на 14% и 12,5% соответственно.

В минусе завершились торги и для производителя компьютеров Dell Inc., поскольку аналитики из J.P.Morgan Chase & Co. понизили рекомендации по акциям компании с "выше рынка" до "нейтрального". На этом фоне котировки ценных бумаг компании снизились на 10,44%. Кроме того, после снижения рекомендаций со стороны Merrill Lynch & Co. подешевели на 13,6% и ценные бумаги крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc.

Негативное влияние на итоги торгов оказали и некоторые макроэкономические новости. Так, Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в США в сентябре 2008г. снизился на 1,2% по сравнению с августом и составил 375,47 млрд долл. Аналитики ожидали, что этот показатель снизится на 0,6%. В свою очередь Министерство труда опубликовало данные по промышленным ценам, которые в сентябре 2008г. снизились по отношению к предыдущему месяцу на 0,4%, что полностью совпало с прогнозами. Также были обнародованы данные о запасах произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США за август 2008г. Запасы увеличились на 0,3% по сравнению с июлем 2008г., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя в августе на 0,5%.

На фоне снижения объема розничных продаж подешевели акции ритейлеров во главе с крупнейшей в мире компанией этого профиля Wal-Mart Stores Inc., стоимость ценных бумаг которого снизилась на 8%.

В то же время одной из немногих компаний, для которых торговая сессия сложилась удачно, стала Coca-Cola - крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков. Компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль за 9 месяцев 2008г. выросла на 1% - до 4 млрд 812 млн долл. против 4 млрд 767 млн долл. за аналогичный период годом ранее. При этом чистая прибыль Coca-Cola по итогам III квартала 2008г. выросла на 14% и составила 1,89 млрд долл. против 1,65 млрд долл. в июле-августе 2008г. На этом фоне стоимость ценных бумаг компании повысилась на 1,16%.

По итогам торгов 15 октября индекс Dow Jones упал на 733,08 пункта (-7,87%) - до 8577,91 пункта, индекс Nasdaq - на 150,68 пункта (-8,47%) - до 1628,33 пункта, индекс S&P - на 90,17 пункта (-9,03%), составив 907,84 пункта.

РБК