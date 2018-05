Маккартни дал концерт в Тель-Авиве (фото)

В рамках своего прощального мирового тура бывший участник группы The Beatles, британский музыкант Пол Маккартни выступил в четверг с единственным концертом в Израиле, сообщает Лента.ру со ссылкой на АР. На концерте присутствовали сорок тысяч человек.

Свое выступление в Тель-Авиве Маккартни назвал "Дружба прежде всего" и посвятил его урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами. Во время концерта он поздравил на иврите всех евреев с наступающим еврейским новым годом, а мусульман - по-арабски - со священным месяцем рамадан. Среди исполненных им песен были "Hello, Goodbye", "Yesterday", "Back in the USSR", "Hey Jude" и "Jet".

Накануне концерта у полиции имелись серьезные опасения за безопасность музыканта, так как исламские фундаменталисты угрозали убить его, если он приедет в Израиль. В частности, с таким заявлением выступил известный исламский экстремист, лидер группировки "Аль-Мухаджирун" Омар Бакри.

Маккартни впервые выступил с концертом в Израиле. В 1965 году The Beatles планировали дать концерт на Святой земле, однако местные чиновники решили, что британские музыканты окажут тлетворное влияние на израильскую молодежь и отказали им в визе.