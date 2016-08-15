Ситуацию с запуском системы е-декларирования изучает НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.

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"Сейчас мы эту ситуацию как раз изучаем, поскольку нам это очень интересно. Почему интересно, я уже неоднократно объяснял. Это действительно эффективный инструмент по борьбе с коррупцией - запуск электронного декларирования. Тогда запускается в действие статья 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации)", - пояснил Сытник.

Таким образом, добавил он, окончательную оценку Бюро даст после изучения ситуации, которая сложилась вокруг запуска системы е-декларирования.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования.

В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации. «Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - заявила она.

Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует, чтобы все решения для полноценного запуска системы е-декларирования были приняты в кратчайшие сроки.