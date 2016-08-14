НАПК запустит е-декларирование в полночь, несмотря на отсутствие аттестата защиты информации

Национальное агентство по предотвращению коррупции запустит систему электронного декларирования сегодня, несмотря на отсутствие необходимого по закону аттестата защиты информации. Об этом сообщает "Европейская правда".

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По информации издания, глава агентства Наталья Корчак без голосования заявила о категорическом отказе пересматривать свое решение о запуске системы в 00:00 15 августа.

Также НАПК приняло заявление, которым возложила всю ответственность за проблемы, которые возникли в процессе аттестации, на разработчика программного обеспечения, ООО "Миранда".

В свою очередь один из членов НАЗК, Руслан Рябошапка, заявил о сознательном нарушении законодательства по вопросу защиты данных со стороны НАПК и об отграничении от этого заявления.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Госспецсвязи не предоставило аттестат соответствия системе защиты информации для электронного декларирования. В сообщении отмечалось, что это было непростое решение, но система защиты информации не соответствует нормативным документам. Кроме того, Госспецсвязи не передали акты завершения опытной эксплуатации, завершения работ по созданию системы защиты и протокол ее предварительных испытаний, что может свидетельствовать о том, что систему недоработали.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявлял, что электронное декларирование активов украинских чиновников стартует с 15 августа 2016 без задержки.