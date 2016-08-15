Система э-декларирования в существующем виде дает возможность легализовать незаконные доходы - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шабунин заявил сегодня на пресс-конференции.

"Убита не просто возможность привлечь к ответственности чиновников. Создана возможность, и это самое страшное - легализовать любое незаконное состояние, или от коррупции, или от торговли оружием, наркотиками, контрабандой, чего угодно", - заявил Шабунин.

В связи с этим он пояснил, каким образом будет происходить легализация доходов.

"Поскольку данные, которые содержатся, несертифицированы, а потому не несут никакой доказательной базы. Соответственно, даже теоретически провести уголовные расследования невозможно. То есть выяснить следственным путем, что он лжет, невозможно даже в теории", - сказал Шабунин.

Председатель правления Центра противодействия коррупции уточнил, что не удастся провести допрос, следственный эксперимент, не удастся по номерам банкнот отследить их движение, а также нельзя будет проверить год выпуска банкнот.

"Таким образом будет легализовано кучу денег, на которые чиновники потом будут спокойно жить", - добавил Шабунин.

Также он утверждает, что такая ситуация может привести к тому, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отнесет Украину к так называемой "серой зоны", что плохо в итоге повлияет на возможность прихода новых инвестиций в страну.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью председатель Национального агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00.00 официально заработала система электронного декларирования.

В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

«Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - заявила она.

Сертификацию системе должен был выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с функциональностью программного обеспечения.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.