Под домом зампредседателя Николаевской ОГА нашли сеть тоннелей и сейфы с драгоценностями (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области, задержание состоялось 3 июня.

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"При задержании спецслужбы были вынуждены применить оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время первого этапа спецоперации правоохранители задержали двух помощников заместителя губернатора в центре Николаева после получения взятки в размере 80 тыс. долларов. Деньги были частью суммы в 92 тыс. долларов, которую чиновники требовали от предпринимателя за содействие в оформлении документов на добычу полезных ископаемых.

На втором этапе операции сотрудники СБУ и прокуратуры провели санкционированные обыски на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в доме первого заместителя главы ОГА Романчука.

"Чиновник хранил дома чемодан с 300 тыс. долларов и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовое серебро. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает проведение коррупционных сделок", - отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Первый заместитель губернатора и заместитель председателя одной из райгосадминистраций Николаевской области задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные следственные действия.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что Романчука этапировали в изолятор временного содержания города Одессы.

Он опубликовал фото с чемоданом долларов, немецкими крестами и ювелирными изделиями с места обыска.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июня, председатель Николаевской ОГА Вадим Мериков отстранил своего первого заместителя Романчука и перевел его полномочия на заместителя председателя ОГА Вячеслава Боня. О задержании Романчука вчера сообщал Анатолий Матиос. Однако тогда в СБУ эту информацию опровергли.