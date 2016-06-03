Замглавы Николаевской ОГА и Герой Украины погорел на взятке в $90 тысяч – Матиос

Первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации и Герой Украины Николай Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "112 Украина".

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Матиос отметил, что уголовное дело по этому факту зарегистрировали полтора месяца назад.

По словам военного прокурора, на данный момент в результате следственно-розыскных действий по санкциям судей задержаны 4 человека, в том числе посредники, один из заместителей председателя районной госадминистрации, помощник председателя областного совета, которые были задействованы в этой коррупционной схеме. Проводятся обыски.

"Причиной вымогательства такой суммы, которая давалась частями, что зафиксировано материалами уголовного производства, была попытка получить денежные средства за предоставление разрешения на обустройство карьера по добыче известняка. Зафиксирована вся цепочка, сейчас документируем, после легализации материала будем передавать по подследственности детективам НАБУ", - рассказал Матиос.

Он пообещал, что фамилии задержанных будут обнародованы после вручения подозрений.

При этом военный прокурор отметил, что при задержании посредника, который вез деньги, пришлось применять оружие. Угрозы для других граждан и нанесения повреждений подозреваемым не было.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская в эфире "112 Украина" сообщила, что первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации не был задержан по делу о получении 90 тыс. долл. взятки.

"Сейчас проводятся следственные действия, его там не задержали, а задержали двоих помощников", - отметила Гитлянская.