Порошенко призывает международные организации вместе с Украиной создать фонд для восстановления Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пленарного заседания Всемирного гуманитарного саммита Организации Объединенных Наций сегодня в Стамбуле.

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«Мы хотим подчеркнуть, что необходимо принять новую парадигму гуманитарных мер для реагирования на гуманитарные вызовы», - отметил глава государства.

По его словам, Украина усилит инструменты, которые позволяют восстановить стабильность на Донбассе.

«Украина обязуется защищать гражданских лиц и содействовать оказанию гуманитарной помощи тем, кто испытывает страдания», - сказал Порошенко.

«Украина призывает к постоянной и усиленной международной помощи для наращивания усилий по поддержке перехода к постконфликтной реконструкции (Донбасса - УНИАН). В частности, Украина нуждается в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и институтами для создания трастового фонда, который будет поддерживать восстановление и усилия по построению мира в Украине», - подчеркнул президент.