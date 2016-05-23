Порошенко призывает международные организации вместе с Украиной создать фонд для восстановления Донбасса
Президент Петр Порошенко призывает международные организации и учреждения совместно с Украиной создать трастовый фонд для восстановления Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пленарного заседания Всемирного гуманитарного саммита Организации Объединенных Наций сегодня в Стамбуле.
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«Мы хотим подчеркнуть, что необходимо принять новую парадигму гуманитарных мер для реагирования на гуманитарные вызовы», - отметил глава государства.
По его словам, Украина усилит инструменты, которые позволяют восстановить стабильность на Донбассе.
«Украина обязуется защищать гражданских лиц и содействовать оказанию гуманитарной помощи тем, кто испытывает страдания», - сказал Порошенко.
«Украина призывает к постоянной и усиленной международной помощи для наращивания усилий по поддержке перехода к постконфликтной реконструкции (Донбасса - УНИАН). В частности, Украина нуждается в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и институтами для создания трастового фонда, который будет поддерживать восстановление и усилия по построению мира в Украине», - подчеркнул президент.