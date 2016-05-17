В ООН призвали Россию прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму

21:50, 17 мая 2016
Политика
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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека призвали Россию прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму накануне годовщины сталинской депортации крымскотатарского народа.

Фото УНИАН

Представитель управления Руперт Колвилл заявил на брифинге в Женеве, что положение крымских татар в Крыму значительно ухудшилось с момента оккупации полуострова Россией. «За последние два года мы задокументировали все значительные преследования крымских татар. Членов Меджлиса, представительного органа крымскотатарского меньшинства, и его сторонников запугивали, преследовали и сажали, иногда по сомнительным обвинениям», - сказал он, сообщает Радио Свобода.

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«Напоминаем России, де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма, ее обязанность обеспечить соблюдение прав меньшинств и коренных народов и что они не должны подвергаться дискриминации и преследованиям. Мы также призываем власти немедленно снять запрет Меджлиса и обеспечить соблюдение свободы слова, информации, мирных собраний, религии и убеждений для всех народов Крыма», - добавил Колвилл.

Спикер выразил особую обеспокоенность запретом на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, которую наложил назначенный Россией в Крыму главный суд полуострова 26 апреля. «Мы опасаемся, что определение Меджлиса как «экстремистской организации» этим «судом», что подвергнет крымских татар на еще большие нарушения прав человека, на коллективное наказание», - заявил Колвилл.

Спикер также напомнил о недавних арестах российской полицией крымских татар - двух в Краснокаменке 18 апреля и еще четырех в Бахчисарае 12 мая; их обвиняют в членстве в организации, которая запрещена как экстремистская в России, но легальная в Украине, - исламском движении «Хизб-ут-Тахрир». «В целом четырнадцать человек крымских татар, находятся сейчас за решеткой в Крыму, ожидая суда по обвинению в членстве в этой организации: четырех арестовали в прошлом году, и сейчас еще десять этом году», - сказал он.

При этом, добавил Колвилл, победа на конкурсе «Евровидение» украинской певицы, крымской татарки Джамалы ничего не изменила для крымских татар в оккупированном Крыму. Спикер напомнил, что 18 мая - годовщина депортации из Крыма 1944 около 200 тысяч крымских татар, среди которых была бабушка певицы.

Но, сказал спикер, победа Джамалы с песней «1944», в которой говорится о трагедии депортации, приносит хоть небольшое утешение, что история об этой депортации не забыта.

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После победы Джамалы в ночь на 15 мая ведущие средства массовой информации мира рассказали о певице и о ее песне и ее содержании, благодаря чему о депортации узнало много людей во всем мире, которые ранее не знали об этой трагедии.

В Украине эта депортация признана геноцидом, а 18 мая, когда депортация началась в 1944 году, является Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Кроме того, после незаконной оккупации Крыма Россией весной 2014 года 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

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