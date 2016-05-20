Прокуратура закрыла дело о госизмене против скандального экс-руководителя винницкой полиции Шевцова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

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«18 марта мы возбудили уголовное дело, расследование длилось на протяжении двух месяцев, было проведено около 70 допросов, экспертизы, опрошены люди, которые в соцсетях заявляли, что он преступник. Дальнейшее расследование проводила прокуратура. Насколько мне известно, сегодня прокуратура Винницкой области проведет брифинг, где расскажет, почему было принято решение закрыть производство по 111-й статье Уголовного кодекса Украины (государственная измена)»,- сказала Гитлянская.

Справка УНИАН. Шевцов был назначен на должность начальника областной полиции 28 января 2016 года. В начале марта в Виннице прошли акции протеста, участники которых требовали отставки выходца из оккупированного Севастополя Шевцова, обвиняя его в сепаратизме.

14 марта председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе подписала приказ об отстранении Шевцова от выполнения должностных обязанностей из-за необходимости проведения проверки в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, а затем удовлетворил его рапорт об отставке.

17 марта сотрудники СБУ задержали Шевцова, который пытался сбежать в Россию. Против него СБУ открыла производство по ст. 111 УКУ (государственная измена). Тогда же в Службе не исключали, что Шевцову, кроме государственной измены, могут быть выдвинуты другие обвинения.

20 марта Винницкий городской суд оставил без рассмотрения ходатайство следователей УСБУ в Винницкой области о взятии под стражу Шевцова. Свое решение судья мотивировал тем, что истек срок 72-часового задержания подозреваемого. Шевцов был освобожден из-под стражи в зале суда и покинул помещение в сопровождении около 10 человек, которые посадили его в авто с киевскими номерами и повезли в неизвестном направлении.