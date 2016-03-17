СБУ задержала экс-начальника полиции Винницкой области, который пытался сбежать в Россию

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Шевцов задержан при попытке сбежать в Россию.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова, который пытался сбежать в Россию", - говорится в сообщении.

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#СБУ затримала Шевцова, він намагався втекти до РосіїСпівробітники Служби безпеки України затримали колишнього керівни... Posted by Гітлянська Олена on Thursday, March 17, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ провела проверку по обращению начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова относительно его причастности к сепаратизму и не подтвердила эти данные.

Напомним, 10 марта в Виннице состоялись протестные акции с требованием отставки Шевцова, обвиняя его в сепаратизме. Его участники жгли шины у здания областного главка полиции и перекрывали движение на трассе международного значения «Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Этим акциям предшествовали обвинения со стороны винницких активистов, прежде всего в соцсетях, в адрес Шевцова, который является выходцем из Севастополя, в сепаратизме. Интернет-пользователи разместили скрины с аккаунта руководителя областной полиции, где фигурирует его совместная фотография с боксером и депутатом Госдумы России Николаем Валуевым, который посещал Крым во время так называемого "референдума", организованного Россией, и фото его детей у военного авто с российскими номерами.

На эти обвинения Шевцов также отвечал в соцсети, что фото было сделано во время военного парада в мае 2013 года. Относительно снимка с Валуевым, то он якобы был сделан задолго до оккупации Крыма.