Нацсовет по телерадиовещанию выдал лицензию новому телеканалу BOLT

"Национальный совет выдал спутниковую лицензию ООО "Дорослі канали", город Киев (логотип BOLT)", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Читайте такжеНацсовет вынес предупреждение телеканалу "Украина" за сериал с позитивом о боевиках Донбасса и обратился в СБУ

По данным пресс-службы, телеканал будет развлекательным, показ фильмов и сериалов составит более 14 часов в сутки.

"Как сообщили представители канала, основной целью телеканала является пропаганда контента украинского производства", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, телеканал планирует начать вещание в мае 2016 года.

Собственниками нового телеканала являются руководители групп компаний по производству телепродукции StarMedia и Film UA - Владислав Ряшин и Сергей Созановский.

При этом пресс-служба добавила, что по настоянию членов Нацсовета, руководство телеканала подумает над его переименованием.

"Название телеканала вызвало замечания у членов Национального совета, и представители канала пообещали подумать над его изменением", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.