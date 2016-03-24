Телеканал "Планета" проверят из-за показа передач с участием санкционных артистов

Проверка назначена в связи с показом передач с участием артистов, внесенных в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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"По результатам мониторингов, проведенных в периоды с 29 января по 4 февраля, с 18 по 24 февраля, в эфире лицензиата была зафиксирована трансляция аудиовизуальных произведений в исполнении деятелей культуры (певцов), фамилии которых содержатся в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованном на официальном сайте Министерства культуры Украины", - говорится в сообщении.

В частности, на канале транслировались выступления и музыкальные видеоклипы с участием Григория Лепса, Олега Газманова, Льва Лещенко, Валерии, Стаса Пьехи и Натальи Варлей (передача "Биополе. Невидимая сила"), сообщила пресс-служба.

Кроме того, по данным регулятора, "Планета" ретранслировала телепрограммы другого телеканала - NewsOne, что противоречит действующему украинскому законодательству.

"Мониторинг компании, проведенный 28 января, зафиксировал трансляцию телепрограммы под логотипом NewsOne, хотя лицензией предусмотрено использование логотипа «Планета» и не предусмотрена ретрансляция программ других вещателей, что является признаком нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба добавила, что около года назад - в июне 2015 года Нацсовет принял решение об обращении в суд с целью аннулирования лицензии на спутниковое вещание телерадиокомпании "Телесеть УНИКА-ТВ". "Продолжается судебное разбирательство", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такое запрещение.

В перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, обнародованный Министерством культуры, вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и ряд других.