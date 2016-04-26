Шустер объявил голодовку до возобновления ему разрешения на работу в Украине (видео)

Об этом он сказал в прямом эфире на своем канале 3s.tv.

"Я объявляю голодовку до тех пор, пока мне не вернут право работать в европейской стране под названием Украина. Я в Европе родился, я в Европе жил, я в Европе получил образование, я Европу очень люблю, моим кумиром является Леонардо да Винчи. Я за эти ценности готов отдать очень многое. Я буду голодать, пока эти люди не изменят свое решение", - сказал Шустер.

По его словам, сейчас происходит то, что он уже когда-то переживал в России в 2004 году, когда закрыли его проект и аннулировали ему разрешение на работу и вид на жительство, после чего он был вынужден покинуть Россию и по совету Бориса Немцова переехать в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему-гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.

Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании предоставления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.

Сам Шустер заявил журналистам, что намерен выходить в эфир, несмотря на решение центра занятости.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться в ситуации с отменой разрешения на трудоустройство Шустера.

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что соответствующие службы в кратчайшее время исчерпают инцидент с журналистом Шустером.