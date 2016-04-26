Госслужба занятости объяснила, на каком основании аннулировала разрешение Шустеру на работу в Украине

Об этом говорится в комментарии Госслужбы занятости (ДСУ), размещенном на ее странице в соцсети. «Разрешение на применение работодателем труда гражданина Канады С.Шустера было аннулировано на основании того, что документы, представленные работодателем, содержали недостоверные данные. А именно - в документах отсутствует информация о проведении в отношении гражданина Канады С.Шустера уголовного производства, что является основанием для отказа в продлении разрешения», - отмечается в сообщении.

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При этом Служба отмечает, что в справке, выданной Министерством внутренних дел Украины, вообще отсутствует какая-либо информация о наличии или отсутствии осуществления уголовного производства в отношении гражданина Канады С.Шустера. «Таким образом, стоит поднять вопрос о надлежащего выполнения Министерством внутренних дел Украины своих задач и функций», - говорится в сообщении.

В ГСЗ заявили, что, в соответствии с пунктом 24 Порядка выдачи, продления и аннулирования разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 27 мая 2013 года № 437, региональный Центр занятости принимает решение об отказе в выдаче, продлении разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в случае отбывания иностранцем или лицом без гражданства на момент оформления разрешения наказания за совершение преступления или совершения в отношении него уголовного производства.

В Госслужбе занятости сообщили, что 22 апреля к ним поступило письмо от Государственной фискальной службы Украины о том, что в отношении Шустера осуществляется уголовное производство № 32015000000000198, внесенное Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы 5 октября 2015 года в Единый реестр досудебных расследований.

«Таким образом, на момент принятия Киевским городским центром занятости решения о продлении разрешения на применение работодателем труда гражданина Канады Шустера не учтен факт совершения в отношении указанного иностранца уголовного производства», - отмечается в сообщении.

В ГСЗ заявили, что, согласно пункту 25 упомянутого порядка, разрешение аннулируется в случае установления недостоверности данных, содержащихся в представленных работодателем документах.