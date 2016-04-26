Гройсман поручил разобраться с аннулированием разрешения Шустеру на трудоустройство
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться в ситуации с отменой разрешения на трудоустройство Савика Шустера.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Никому не позволено ущемлять свободу слова в Украине. Чиновники должны проявлять рвение совсем в других вещах», - написал Гройсман.
«Дал поручение разобраться в ситуации с отменой разрешения на трудоустройство Савика Шустера и оперативно урегулировать ситуацию в соответствии с действующим законодательством», - добавил глава правительства.
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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему-гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.
Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании представления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.
Сам Шустер заявил журналистам, что намерен выходить в эфир, несмотря на решение Киевского центра занятости.