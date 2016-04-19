ВР разрешила выпускникам школ из зоны АТО поступать в украинские вузы по вступительным экзаменам

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№ 4350) проголосовали 264 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что лица, местом жительства которых является территория проведения АТО, будут иметь возможность поступать в высшие учебные заведения, которые были эвакуированы из зоны проведения АТО и с временно оккупированной территории, а также тех вузов, которые расположены на территории Луганской и Донецкой областях, где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации, при условии сдачи только вступительных экзаменов на конкурсной основе.

Читайте также"Патриотов ДНР" воспитывают с малых лет: в школах на оккупированном Донбассе ввели "уроки гражданственности" (видео)

Народный депутат Украины Виталий Курило (фракция «БПП») отметил, что закон «не будет предоставлять никаких льгот при поступлении, а только дает возможность детям за один раз перемещаться с той территории и сдавать вступительные экзамены». По его словам, это необходимо делать, потому что Россия «проводит на этих территориях беспрецедентную кампанию по привлечению этих детей в вузы РФ». «Мы не должны терять возможность вытащить оттуда молодежь, вытащить оттуда детей, чтобы в будущем они были украинскими детьми и оканчивали школы и вузы в Украине, поэтому я считаю, что это вопрос стратегической важности», - подчеркнул Курило.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что около трехсот детей, местом проживания которых является территория проведения АТО, зарегистрировались на прохождение ВНО, а это «очень низкий показатель», что свидетельствует о почти невозможности получить высшее образование такими детьми на подконтрольной украинским властям территории.

Также отмечается, что в связи с военными событиями на востоке Украины было эвакуировано 16 высших учебных заведений Украины на территорию, подконтрольную украинской власти.

Принятие данного законопроекта позволит сохранить принципы равенства и доступности образования. Речь идет не о предоставлении привилегий, а об обеспечении возможности жителям Донецкой и Луганской области получить украинское образование.