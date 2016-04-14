Народный фронт и БПП дали всего 206 голосов за Гройсмана-премьера (пофракционное голосование)
"НФ" и "БПП" дали лишь 206 голосов за назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины. Остальные голоса дали внефракционные, "Воля народа" и "Партия Возрождения".
Нардеп Юрий Береза обнародовал пофракционное голосование за принятие нового премьер-министра Украины.
Так, за кандидатуру Владимира Гройсмана отдали голоса:
Внефракционные - 11
"Народный фронт" - 75
"БПП" - 131
"Самопомощь" - 0
"Оппозиционный блок" - 0
"Радикальная партия" - 1
"Батькивщина" - 0
"Воля народа" - 16
"Партия Видродження" - 23
Вот и реальная коалиция. В БПП и НФ лишь 206 голосов. "Воля Народа" и "Видродженя" дали 39 голосов. pic.twitter.com/uGgooHnXys— Borislav Bereza (@UkrBereza) April 14, 2016
Позже глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил, что один голос от его политсилы - это голос "тушки" Артема Ветка, который вышел из фракции в сентябре 2015 года.
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Береза, в свою очередь, указал, что реальная коалиция выглядит так: в "БПП" и "НФ" лишь 206 голосов. "Воля Народа" и "Видродження" дали 39 голосов.