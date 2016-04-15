Дноуглубление на Днепре грозит обернуться радиоактивной катастрофой

Об этом идет речь в расследовании известного черкасского журналиста Владимира Лимаренко, которое он выложил в своем блоге на censor.net.

В частности, в расследовании упоминается, что на Чигиринщине государством совместно с агрокомпанией «Нибулон» Алексея Вадатурского планируются работы по расширению, углублению Днепра. Следствием этих работ может стать заражение территорий и биологической среды радиоактивными элементами.

Экологи Всеукраинской экологической лиги считают, что часть радионуклидов, которые после Чернобыльской катастрофы несли Днепровские воды, осели на дно реки.

Для расширения и углубления реки, ил придется вытаскивать на поверхность, а если в нем действительно есть радиация, то он может всерьез навредить как природе, так и населению региона. Кроме того, это может негативно сказаться на урожайности близлежащих земель, а также на популяции рыбы в Кременчуцком водохранилище.