Назначена премьера шестого фильма о Гарри Поттере - лента "Гарри Поттер и принц-полукровка" ("Harry Potter and the Half-Blood Prince") выйдет на экраны 21 ноября 2008 года.

Reuters отмечает, что компании Warner Bros. "осталось только нанять режиссера и утвердить актеров на роли".

Как передает Лента.ру, из четырех фильмов о мальчике-волшебнике из школы Хогвортс только третий - "Гарри Поттер и Узник Азкабана" - вышел в прокат летом. Остальные премьеры приурочивались к американскому национальному празднику - Дню Благодарения.

Съемки пятой картины по романам английской писательницы Джоан РОУЛИНГ уже ведутся. Премьера "Harry Potter and the Order of the Phoenix" ("Гарри Поттер и орден Феникса") назначена на 13 июля 2007 года. Фильм снимает режиссер Дэвид ЙЕТС, сценарий написал Майкл Голденберг.

На ноябрь 2008 году свою премьеру назначила также студия Paramount Pictures: в первый уикенд месяца в прокат выйдет продолжение мультфильма "Мадагаскар".