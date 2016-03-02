Украинские ученые разработали мощный боевой беспилотник, который практически невозможно уничтожить с земли - СМИ

Дрон способен не только передавать информацию, но и уничтожать вражескую технику на расстоянии до 50 километров, сообщает 24tv.ua.

Беспилотник развивает до 800 километров в час. За счет скорости и малых размеров, его практически невозможно уничтожить с земли.

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Отмечается, что бортовая аппаратура летательного аппарата позволяет ему двигаться в автоматическом режиме, а программа распознавания целей – обнаруживать и уничтожать вражеские объекты за считанные минуты.

О том, какое оружие этот дрон может нести на себе – разработчики еще не сообщают.