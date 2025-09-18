Любовь невозможно измерить баллами или взвесить на весах.

Привычка считать, кто больше вкладывает в пару, является одной из главных причин ухудшения отношений. Это еще называют "ведением счета" (scorekeeping).

Как пишет в колонке для Forbes американский психолог Марк Траверс, такой подход заставляет партнеров постоянно взвешивать, кто больше заработал, кто последним делал ужин или кто вложил больше сил в воспитание детей. Это истощает не только партнеров, а, как следствие, отношения в целом.

Исследование "Pay Me Back", которое длилось 13 лет и охватило более семи тысяч пар, доказало, что чем сильнее склонность к "обменной ориентации", тем ниже становится уровень удовлетворенности отношениями. Причем тенденция проявляется не только в краткосрочной перспективе, но и закрепляется с годами.

Ученые выделяют два типа взаимодействия:

Коммунальные отношения. В таких парах партнеры отдают и поддерживают друг друга без скрытых мотивов и подсчетов. Они заботятся из-за искренности и любви. Если кто-то готовит ужин, он не считает, сколько раз это делал другой - делает это просто от желания помочь или потому, что партнер сейчас не может, и не ожидает ничего взамен. Обменные отношения. Здесь взаимодействие напоминает скорее деловую сделку. Партнеры внимательно следят, кто что сделал, и ждут возмещения, справедливости или хотя бы признания. Любой поступок записывается в своеобразный "баланс" долгов и заслуг, который каждый ведет в голове или даже на самом деле.

Постоянные напоминания о "долгах" превращают теплые отношения в соревнование, где важнее не чувства, а справедливость по калькулятору. В результате растет напряженность, обиды и ощущение недооцененности.

Психолог отмечает, что результаты исследования показали и положительный момент. С возрастом и опытом многие пары отходят от подсчетов и становятся более гибкими. Те же, кто упорно держится за принцип "все должно быть поровну", теряют удовольствие от отношений и чаще испытывают отчуждение.

