Главное - не оказаться втянутым в путаницу или созависимость.

С 18 сентября 2025 года Меркурий переместился в знак Весов. Этот астрологический переход внес новые акценты в сферу общения, мышления и ясности ума, соединив их с темами гармонии, партнерства и отношений. В этот период особое внимание уделяется поиску мира и равновесия в связях с другими людьми, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Умение мыслить объективно и справедливо поможет находить решения, которые будут полезны всем участникам, а также разрешать старые противоречия.

Однако у этого транзита есть особенность - в первые дни он оказался в оппозиции к Нептуну, символу духовности, идеалов и воображения. Такое напряжение подталкивает к состраданию и эмпатии, но напоминает и о том, что нельзя забывать о собственных потребностях. Если ими пренебречь, можно оказаться втянутым в путаницу или созависимость.

Овен

Для вас, Овны, движение Меркурия через Весы затрагивает сферу отношений. Космос советует сохранять дипломатичность: выбирайте правильный момент для разговора, используйте терпение и спокойный тон. Ваши близкие будут благодарны за внимательный и мягкий подход. Внутренние и внешние конфликты начнут утихать, а вы сможете ясно увидеть, что действительно имеет ценность (и это не мелкие ссоры ради самолюбия). Даже если придется согласиться с тем, что взгляды различны, у вас есть шанс выйти на честный компромисс и укрепить связи.

Рак

Для Раков наступило время обрести ясность в отношениях с самыми близкими - семьей и окружением. Понимая свои корни и прошлое, вы глубже познаете себя. Важно прислушиваться к разным мнениям внутри семьи - это поможет не только снять напряжение, но и увидеть общие точки соприкосновения, о которых раньше не догадывались. Главная задача - найти баланс между собственными эмоциональными и психологическими потребностями и нуждами других. Даже если вы привыкли ставить чужие интересы выше своих, не забывайте: вы заслуживаете такой же заботы и любви, какую дарите сами.

Весы

Для вас, Весы, наступает особый момент: Меркурий вошел в ваш знак, принося ясность мыслей и свежий взгляд на привычные ситуации. Ваш ум станет острее, вы почувствуете уверенность в своих словах и решениях. Это отличное время для открытых бесед, новых знакомств и расширения круга общения. Люди будут воспринимать вас как знающего и грамотного человека, готового делиться идеями и убеждениями. Используйте этот период для интеллектуального роста, обмена мыслями и поиска вдохновляющих собеседников.

Козерог

Для Козерогов транзит Меркурия по Весам открывает двери к признанию и успеху. Ваши ум, знания и профессиональные навыки окажутся в центре внимания. Это не время уходить в тень - напротив, проявите себя. Вас ожидает поддержка коллег, одобрение руководства и даже поощрения или подарки со стороны влиятельных людей. Ваше умение оставаться твердым в убеждениях, выступать посредником и демонстрировать лидерство принесет уважение, новые возможности и заслуженные награды.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака Вселенная будет проверять на прочность всю неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: