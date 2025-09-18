Нехватка кадров приведет к росту цен на весь импорт, считает эксперт.

В Украине углубляется дефицит профессиональных водителей, который кое-где уже составляет от 30% до 50%. Главными причинами являются мобилизация, а также отток кадров заграницу. Об этом в комментарии УНИАН рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"В разных компаниях дефицит профессиональных водителей колеблется в пределах 30-50%. Но единой четкой статистики о том, какой именно сейчас дефицит, нет. Такая ситуация, скорее всего, продлится до конца полномасштабного вторжения, если не будет усиления мобилизационных мер. Однако, чтобы экономика могла работать стабильно, перевозчикам нужно дать возможность бронировать хотя бы 75% водителей. Это обеспечит постоянство логистики для государства и экспорта", - сказал Балин.

Однако дефицит водителей в Украине существовал еще до войны. Эксперт отметил, что молодых специалистов в отрасли традиционно было немного, поскольку для международных перевозок установлен возрастной ценз в виде 21 года.

Таким образом рынок раньше держался за счет более опытных кадров, но тогда часто наблюдалась ситуация, когда водители начинали работать в украинских компаниях, получали опыт, после чего переходили в польские или другие иностранные компании.

По его словам, ситуация существенно ухудшилась после весенних изменений в законодательство, усиливших мобилизационные меры. Часть водителей была призвана в армию, другие ушли в "тень" или выехали за границу. При этом перевозчики сегодня могут забронировать лишь половину своего штата, а физических лиц-предпринимателей вообще не бронируют.

Еще одной проблемой, по словам эксперта, являются случаи, когда водители международных грузовиков, получив бронирование, садятся за руль, выезжают за границу и оставляют там автомобиль. Балин подчеркнул:

"С этой точки зрения вроде бы профессия выглядит привлекательной, но если водитель действительно бросает грузовик, то от этого страдает не только перевозчик, но и экономика страны".

В свою очередь, основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что дефицит кадров неизбежно приведет к удорожанию перевозок и, как следствие, к росту цен на весь импорт.

"Что будет дальше? Дальше будет непропорциональный рост тарифов. Международка подорожает, а это означает рост цен на все импортное, а у нас по сути сейчас почти все импортное. А это означает инфляция и другие сложности", - сообщил Леушкин в своей Facebook-странице.

Дефицит водителей в Украине - что известно

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщал, что в Украине массово снимают с рейсов водителей фур. По его словам, это могло вызвать транспортный кризис.

Ранее эксперт отмечал, что в Украине очень мало водителей с допусками на перевозку опасных грузов. При этом бронирование 50% сотрудников в этом случае не решает вопрос.

