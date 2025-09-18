Лондон показал себя особенно хорошо в этом списке.

Бургеры бывают самых сочных форм и умопомрачительных размеров. Но присудить титул "Лучший бургер в мире" непросто.

Интересно, что сервис World’s Best Steaks взялся за это дело и опубликовал меню из 25 самых впечатляющих бургеров на планете.

Этот титул, по их мнению, завоевал Hundred Burgers - непринужденный и стильный бургерный ресторан в Валенсии.

"Hundred Burgers - это больше, чем просто ресторан. Он стал эталоном мастерства в мире бургеров. Благодаря бескомпромиссно свежим ингредиентам, продуманным сочетаниям и духу инноваций, он предлагает опыт, заслуживший мировое признание, включая звание лучшей в мире группы бургеров", - говорится на сайте World’s Best Steaks.

Отмечается, что гости заведения могут рассчитывать на свежемолотую говядину сухой выдержки, завернутую в домашнюю булочку демибриошь, но нужно обязательно попробовать и сингуляр, и чизбургер.

Интересно, что Лондон показал себя особенно хорошо в этом списке: шесть ресторанов британской столицы вошли в топ-25. Первое место занял Bleecker Burger, у которого есть несколько ресторанов по всему городу, в то время как Black Bear Burger занял третье место, а также были представлены Dove, Hawksmoor и Heard.

25 лучших бургеров мира по версии World’s Best Steaks:

Hundred Burgers, Валенсия Bleecker Burger, Лондон Black Bear Burger, Лондон Popl Burger, Копенгаген Funky Chicken Food Truck, Стокгольм Gasoline Grill, Копенгаген La Birra Bar, Буэнос-Айрес Hawksmoor, Лондон Burger & Beyond, Лондон Next Door, Сидней Dove, Лондон The Gidley, Сидней Sip & Guzzle, Нью-Йорк Charrd, Мельбурн Nowon, Нью-Йорк All or Nothing Burger, Аликанте Gui’s Burger, Ашия 11 Woodfire, Дубай The Loyalist Burger, Чикаго Salt Shed, Брайтон Red Hook Tavern, Нью-Йорк Reburger, Флоренция 4 Charles, Нью-Йорк Amboy, Лос-Анджелес Heard, Лондон

Ранее британская туристка рассказала, что решила в перекусить в McDonald's в аэропорту Анталии. И хотя тамошнее меню ничем особо не отличается от меню британских McDonald's, туристка "не могла поверить", сколько денег ей стоили эти несколько бургеров.

