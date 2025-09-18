Hundred Burgers - это больше, чем просто ресторан. Он стал эталоном мастерства в мире бургеров. / фото depositphotos.com

Бургеры бывают самых сочных форм и умопомрачительных размеров. Но присудить титул "Лучший бургер в мире" непросто.

Интересно, что сервис World’s Best Steaks взялся за это дело и опубликовал меню из 25 самых впечатляющих бургеров на планете.

Этот титул, по их мнению, завоевал Hundred Burgers - непринужденный и стильный бургерный ресторан в Валенсии.

"Hundred Burgers - это больше, чем просто ресторан. Он стал эталоном мастерства в мире бургеров. Благодаря бескомпромиссно свежим ингредиентам, продуманным сочетаниям и духу инноваций, он предлагает опыт, заслуживший мировое признание, включая звание лучшей в мире группы бургеров", - говорится на сайте World’s Best Steaks.

Отмечается, что гости заведения могут рассчитывать на свежемолотую говядину сухой выдержки, завернутую в домашнюю булочку демибриошь, но нужно обязательно попробовать и сингуляр, и чизбургер.

Интересно, что Лондон показал себя особенно хорошо в этом списке: шесть ресторанов британской столицы вошли в топ-25. Первое место занял Bleecker Burger, у которого есть несколько ресторанов по всему городу, в то время как Black Bear Burger занял третье место, а также были представлены Dove, Hawksmoor и Heard.

25 лучших бургеров мира по версии World’s Best Steaks:

  1. Hundred Burgers, Валенсия
  2. Bleecker Burger, Лондон
  3. Black Bear Burger, Лондон
  4. Popl Burger, Копенгаген
  5. Funky Chicken Food Truck, Стокгольм
  6. Gasoline Grill, Копенгаген
  7. La Birra Bar, Буэнос-Айрес
  8. Hawksmoor, Лондон
  9. Burger & Beyond, Лондон
  10. Next Door, Сидней
  11. Dove, Лондон
  12. The Gidley, Сидней
  13. Sip & Guzzle, Нью-Йорк
  14. Charrd, Мельбурн
  15. Nowon, Нью-Йорк
  16. All or Nothing Burger, Аликанте
  17. Gui’s Burger, Ашия
  18. 11 Woodfire, Дубай
  19. The Loyalist Burger, Чикаго
  20. Salt Shed, Брайтон
  21. Red Hook Tavern, Нью-Йорк
  22. Reburger, Флоренция
  23. 4 Charles, Нью-Йорк
  24. Amboy, Лос-Анджелес
  25. Heard, Лондон

