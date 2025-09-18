По состоянию на четверг, 18 сентября, более 700 тысяч российских солдат находятся на линии фронта в Украине, цитирует заявление российского диктатора Владимира Путина издание ТАСС.
Указывается, что Путин во время встречи с лидерами фракций отреагировал на идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты якобы "видят себя госслужащими".
"Понимаете, на линии боевого соприкосновения более 700 тысяч человек находится", - сказал Путин.
Глава Кремля выдвинул предложение выбирать среди российских военных таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти.
Война России против Украины: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел. Глава Белого дома надеялся, что хорошие отношения с главой Кремля помогут ему быстро прекратить войну в Украине. Однако, прекращения войны в Украине, как оказалось, добиться сложнее. При этом, Трамп заявил, что страна-агрессор теряет больше своих солдат, чем Украина.
Также мы писали, что глава Белого дома заявил о готовности пойти на большее и усилить давление на Россию. Однако, для этого Европа должна прекратить покупать российскую нефть. Трамп подчеркнул, что если цены на нефть упадут, то у российского диктатора Владимира Путина не останется выбора, как "выйти из войны". Президент США напомнил, что ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать российскую нефть.