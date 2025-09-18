Часто в быту мы употребляем русские слова, даже не задумываясь, правильно ли они звучат на украинском. Так и с распространенным словом "кипяток". Кто-то переводит его дословно, кто-то настаивает, что говорить надо "окріп" или "окроп", но путаница возникает постоянно.
Как же правильно говорить - "кип'яток" или "окріп"? Языковед объяснила, какой вариант стоит употреблять и какие еще нюансы нужно знать, чтобы избегать ошибок.
Как будет "кипяток" на украинском - "кип'яток" или "окріп"
Как пояснила УНИАН языковед Лариса Чемерис, в украинском языке будут правильными оба варианта перевода русского "кипяток" - "окріп" и "кип'яток". При этом, правильно говорить именно "окріп", а не "окроп". Есть и другие варианты перевода, например: "кипень", "кип'яч" и разговорное слово "вар".
Языковед также привела примеры употребления этого слова во фразах, переведенных с русского:
- кипяченая вода - это "кип’ячена вода";
- кипящая вода - на украинском будет "кипляча вода" или "кип’яча вода";
- заливать кипятком - "заливати окропом або кип'ятком", "заливати кип'ячою водою/варом".
Также Лариса Чемерис советует запомнить два важных нюанса склонения слов, в частности, в родительном и дательном падеже.
"В родительном падеже должно быть окончание "у" - то есть, правильно "кип'ятку", а не "кип'ятка", "окропу", а не "окропа". В дательном же может быть два варианта: "кип'яткові/кип'ятку" и "окропові/окропу"", - отмечает языковед.
Более того, в украинском языке есть ряд интересных фразеологизмов со словом "окріп"/"кип'яток":
- "купаний в окропі" - так говорят о несдержанном человеке;
- "наче кип’ятком обдало" - кто-то внезапно почувствовал испуг, волнение, смущение и т.д;
- "вертітися/крутитися, як муха в окропі" - быть озабоченным, находиться в затруднительном положении, хаотично действовать и не иметь успеха.
Итак, оба слова - и "кип’яток", и "окріп" - это литературные формы, но важно помнить правила их склонения и уместность употребления в контексте.
