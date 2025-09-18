Эксперты отметили, что бдительность никогда не повредит.

Один из приборов, который обязательно нужно выключить из розетки перед уходом из дома, чтобы предотвратить возможный пожар, может вас удивить. Это, казалось бы, безобидная кофеварка.

Мы часто, не задумываясь, оставляем включенной в розетку много бытовой техники. Но некоторые устройства, даже выключенные, представляют опасность, если остаются подключенными к электросети, пишет Leravi.

Кофеварки стали неотъемлемой частью многих домов. Тем не менее, многие не осознают, что оставленная включенной кофемашина может быть пожароопасной. Даже современные кофеварки с автоматическим отключением не защищены от непредвиденных обстоятельств. В частности, неисправная проводка, производственные дефекты или неисправности могут привести к перегреву кофеварки и возгоранию.

Эксперты постоянно предупреждают, что электрические компоненты могут со временем выходить из строя, приводя к искрам или коротким замыканиям. А это приведет к неминуемому пожару, если в доме никого нет.

Примечательно, что электрические неисправности не всегда возникают из-за интенсивного использования. Иногда даже простое подключение кофеварки к сети может привести к опасным ситуациям. Неисправный термостат может привести к неожиданному повышению температуры, что может привести к внутренним повреждениям или, что еще хуже, к пожару.

Производители бытовой техники рекомендуют отключать все устройства от сети, уходя из дома. Они отмечают, что эта простая привычка может значительно снизить риск возникновения пожара из-за короткого замыкания.

Издание посоветовало при замене приборов искать модели с надежными механизмами безопасности, такими как автоматическое отключение и защита от перенапряжения.

Другие полезные советы по использованию электроприборов

Ранее электрики объяснили, какие приборы нельзя подключать к одной розетке. Они отметили, что в целом, большинство электроприборов не стоит подключать к одной розетке, поскольку это может привести к срабатываю автоматического выключателя или даже к пожару.

Эксперты пояснили, что необходимо быть осторожными, особенно если вы живете в старом доме.

