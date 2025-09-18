Она показала, как изменился ее ребенок за этот год.

Известная украинская блогерша Верба (настоящее имя - Юлия Вербинец) поделилась трогательным семейным моментом. Как оказалось, сегодня, 18 сентября, дочь звезды интернета празднует свой день рождения.

В своем блоге в Instagram 22-летняя Юлия публично поздравила дочь Розу, отмечая, что ее первый год прошел очень быстро. По словам блогера, она невероятно счастлива быть мамой.

"Доченька наша, Розочка. С первым годиком жизни. Ты наше сокровище, мы счастливы, что ты выбрала нас своими родителями. Нет ничего слаще в мире, чем твоя улыбка. Радуй нас ею на протяжении всей жизни", - написала девушка.

В честь праздника Верба поделилась каруселью фотографий, сделанных ко дню рождения 1-летней Розы. На кадрах девочка с улыбкой позирует рядом с родителями, одетая в платье, похожее на мамино.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, выразив комплименты молодой маме:

"Поздравления Розочке, пусть растет здоровой и счастливой!"

"Она и вправду у вас как лучик, всегда счастливая. Поздравления с первым годиком".

"Какие красивые, поздравляю!"

Напомним, что блогер Юлия Верба впервые стала мамой год назад. Она родила дочь от жениха Константина, за которого пока не спешит выходить замуж. Недавно девушка показала, как ей удалось похудеть после родов и рассказала, в чем ее секрет.

