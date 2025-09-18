Сейчас такие "Шахеды" в основном работают на расстоянии до 80 км, рассказал "Флеш".

В последние два месяца россияне начали применять в войне против Украины новые "Шахеды" с прямым управлением.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. "Они пытаются превратить большой неповоротливый "Шахед" в аналог FPV, который управляется радиоканалом напрямую с территории РФ или оккупированных территорий. Этот "Шахед" имеет на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку", - сказал "Флеш".

Эксперт добавил, что такие "Шахеды" получают сигнал не через мобильную связь, как стандартные версии этого БпЛА. Вместо этого беспилотник использует особый модем, который позволяет передавать по радиоканалам информацию напрямую в РФ.

Видео дня

"Технология, которую они используют, известна как Mesh. Это когда каждый такой БпЛА является не только передатчиком, но и ретранслятором для другого. То есть такие, залетая, могут строить сеть и создавать сигнал друг для друга. Поэтому чаще всего такие дроны работают в прифронтовой зоне. На расстоянии до 70-80 км. Но мы фиксируем залет таких БпЛА на глубину до 130-150 км. Чем больше таких точек ретрансляции, тем хуже становится сигнал", - добавил "Флеш".

Эксперт отметил, что такой "Шахед" имеет ряд преимуществ. В частности, благодаря имеющейся камере, он может вести разведку во время полета и передавать информацию, в том числе и о работе противовоздушной обороны.

"Эти "Шахеды" могут более точно наводиться для ударов. Потому что классический "Шахед" наводится по координатам. А здесь "Шахед" долетает до точки удара, может оператором быть направлен куда надо. И третье, что мы уже фиксировали - это возможность поражения цели в движении. Это тепловозы, зерновозы, тягачи техники. До этого такого не было", - добавил "Флеш".

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее Business Insider с сообщением на заместителя главы Офиса президента Павла Палисы сообщил, что Россия продолжает модернизировать свои БпЛА на реактивных двигателях. Однако Украина уже имеет решение против этого.

В то же время Украина продолжает изучать новый российский БпЛА "Герань-3". Отмечается, что дальность его полета составляет до 1000 км, а скорость составляет от 300 км/ч. Отмечается, что это в 1,6 раза больше, чем винтовой "Шахед".

Вас также могут заинтересовать новости: