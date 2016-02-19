Беспилотники с бомбами совершили три налета на тыловой пункт ВСУ в Донецкой области - волонтер

Об это сообщает на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник.

"Цель - склад боеприпасов. Не три БПЛА, а три налета. Первый вечером, два ночью. Бомбы погасили, все локализовали", - сообщил он.

По его словам, около месяца назад возле "Десны" (Учебный центр ВСУ - УНИАН) также был замечен беспилотник: "шел вдоль дороги, скорее всего на ручном управлении. Что это было пока не ясно, но меры предосторожности приняты. А вот на тыловой пункт управления 93 ОМБр был воздушный налет в чистом виде".

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Он также отметил, что большинством систем ПВО сверхмалые цели на сверхнизких высотах, практически не определяют.

"БУК, кажется, обнаруживает, но БУКов не натыкаешь возле каждого места хранения боеприпасов. Единственная действенная защита, это наши ребята зенитчики. ЗУшки, "Шилки". Но в темное небо стрелять по движущейся мелкой цели, это тоже сложно. Нужны прожектора. Штуки 3-4. Пусть не супер мощные, но рабочие", - подытожил волонтер.

Как сообщал УНИАН, накануне на складе боеприпасов военной части в Запорожской области взорвались мины, сброшенные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).