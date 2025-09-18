Желающие служить по контракту на тыловых должностях могут обращаться в ТЦК или непосредственно в воинские части.

В Украине заработал закон о контрактной военной службе для добровольцев в возрасте 60 лет и старше. "Контракт 60+" является дополнением к уже существующим проектам "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".

Как рассказал изданию РБК-Украина офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, такие контракты действуют на период военного положения. Чтобы приобщиться к войску, кандидаты должны соответствовать ряду требований, а служить они будут преимущественно на небоевых должностях, в том числе на офицерских при наличии соответствующего звания.

Итак, вот основные требования к контрактникам в возрасте от 60 лет:

пригодность к службе по состоянию здоровья (заключение предоставляет военно-врачебная комиссия);

опыт службы и востребованная военно-учетная специальность;

наличие военного образования/подготовки, соответствующей должности, на которую претендует контрактник.

"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - рассказал Илья Абель.

Кандидат может обратиться напрямую к командиру воинской части, и тот, если ему нужен такой специалист, сам проинформирует ТЦК и СП и направит потенциального контрактника на медосмотр. Если заключение ВВК будет положительным, командир подаст ходатайство в Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ, где должны согласовать кандидатуру. При наличии согласия Генштаба наступает очередь подписания самого контракта.

Как пояснил Илья Абель, для подписания "Контракта 60+" понадобятся следующие документы:

справка об отсутствии/наличии судимости;

заверенные копии военно-учетного документа;

документы об образовании;

при наличии - документы, подтверждающие участие в боевых действиях, ранения или награды;

согласие на обработку персональных данных.

Кроме обращения непосредственно к командиру конкретной воинской части податься на "Контракт 60+" можно, подав заявку на сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua; или по телефону 0 800 503 696.

Контракты 60+

Как писал УНИАН, в июле Верховная Рада приняла, а президент подписал закон, который вводит добровольную контрактную службу для граждан в возрасте 60+ лет, которые при других обстоятельствах не имели бы возможности служить даже добровольно.

Закон понадобился для того, чтобы дать возможность пожилым добровольцам помогать войску на небоевых должностях при наличии востребованной в армии специальности.

Накануне нардеп Роман Костенко сообщил, что воинские части и ТЦК получили все необходимые инструкции по приему на службу контрактников в возрасте 60+. Поэтому добровольцы этой категории могут обращаться напрямую в части, или идти в ТЦК.

