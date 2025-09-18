Замок был снесён из-за ненадёжности конструкции или повреждений, полученных в результате вражеских нападений.

Археологи утверждают, что "забытый" замок, обнаруженный на Гебридском острове, мог быть резиденцией королей, некогда правивших значительной частью западной Шотландии. Об этом пишет BBC.

Ученые считают, что крепость, построенная на двух небольших островах в озере Финлагган на острове Айлей, принадлежала королевской семье более 700 лет назад.

Отмечается, что среди их потомков были вожди клана Макдональд, известные как лорды островов. Эти лорды превратили Финлагган в свою опорную базу, откуда они контролировали Гебриды, Аргайл и части северо-западного Хайленда.

Археологи потратили почти 30 лет на изучение Финлаггана, чтобы лучше понять его место в королевстве лордов островов и более раннюю историю этого места. Были обнаружены остатки замка, датируемые XII-XIII веками, до прихода лордов к власти.

Интересно, что замок имел прямоугольную каменную башню, похожую на донжон - тип мощно укреплённой крепости, встречающийся в замках Карлайла, Бамбурга и Ланкастера в Англии. В башне располагались жилые помещения, дворы, кухни, большой зал, где проходили пиры, и часовня с местом захоронения.

Археологи заявили, что англо-французские короли в Британии и Ирландии были известны строительством прямоугольных башен, и предполагали, что башня Финлаггана была построена как символ власти и богатства.

Они считают, что, возможно, замок был снесён из-за ненадёжности конструкции или повреждений, полученных в результате вражеских нападений.

Позже на том же месте был построен дворец для лордов Островов, которые вели себя как короли и считали себя равными шотландским и английским королевским особам. Они совершали набеги на материковую Шотландию, и среди мест, которые они атаковали, был замок Уркухарт на берегу озера Лох-Несс.

Доктор Дэвид Колдуэлл, возглавивший команду специалистов и волонтёров, которые работали над раскрытием новых фактов о Финлаггане, сказал:

"Обработка всех собранных данных была важной частью моей жизни с 1990-х годов, и я надеюсь, что мне удалось не только представить интересный отчёт, но и заложить основу для дальнейших исследований".

Доктор Хелен Спенсер, руководитель исследований Общества антикваров Шотландии, отметила, что миссия благотворительной организации - максимально широко распространять знания о прошлом.

