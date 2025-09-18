Президент США хочет еще подождать.

Требовать от Кремля согласия на прекращение огня в Украине еще не время. Такое мнение высказал президент США в комментарии журналистам перед своим визитом в Великобританию, который стартовал вчера.

"Кажется, сейчас еще не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть", - говорится в комментарии президента США, который журналисты обнародовали только сегодня.

Трамп отметил, что российско-украинская война закончится, если мировые цены на нефть упадут.

Видео дня

"[Британский премьер-министр Кир] Стармер согласен, что Европа должна прекратить покупать нефть у России", - заявил Трамп уже сегодня, на второй день своего визита в Британию.

Другие заявления Трампа

Как писал УНИАН, выступая сегодня перед журналистами в Британии, Трамп признался, что считал окончание российско-украинской войны простым делом из-за своих "хороших" отношений с Путиным, но тот "подвел" президента США.

Также мы рассказывали, что Трамп анонсировал возвращение американских войск в Афганистан. В частности он хочет договориться с талибами, чтобы они пустили американцев на авиабазу Баграм, откуда США смогут угрожать Китаю.

