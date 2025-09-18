Комик показал, как сейчас выглядит.

Звезда "Лиги смеха", комик Александр Венедчук, более известный, как Веня, перенес вторую операцию после кровоизлияния в мозг. По его словам, долговременная реабилитация подходит к концу.

В своем Instagram, Веня сообщил, что недавно его прооперировали. Вероятно, что именно эта операция стала последней в процессе реабилитации комика, которая длилась более полугода. Как отметил, сам Александр, теперь в его мозге установлена титановая пластина.

"Реабилитация, которая началась 7 месяцев назад подходит к своему логическому завершению. Во вторник меня прооперировали. Теперь 35% моей головы - это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается, а я немножечко - "Гениальный изобретатель, миллиардер и филантроп". Берегите себя", - поделился шоумен, не теряя юмора.

Вместе с тем комик опубликовал фото с больничной койки после операции. На снимке Веня показал себя с повязкой на голове, но с присущим ему спокойствием во взгляде.

В комментариях Венедчука начали поддерживать поклонники и коллеги, желая ему скорейшего выздоровления:

"Братик! Ты большой молодец! И очень сильный человек. Скорейшего тебе выздоровления. Обнимаю", - подчеркнул Юрий Ткач.

"Береги себя, дядя", - написала Даша Астафьева.

"Обнимала тебя крепко, но осторожно", - отметила Елена Кравец.

Не так давно комик Веня показал, как выглядит после кровоизлияния в мозг.

