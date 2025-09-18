Как объясняют в компании, в перспективе это позволит "повысить качество обслуживания".

Компания Samsung оказалась в центре скандала после того, как решила начать показывать рекламу на своих премиальных холодильниках. Причем отключить или полностью удалить такие рекламные блоки невозможно.

Cюрреалистичную функцию, запрятанную в описании свежего обновления, заметил один из пользователей Reddit, после чего история "разлетелась" по интернету и компании пришлось оправдываться. Правда, делать корейцы этого не стали.

Samsung дала комментарий изданию Android Authority, где подтвердила развертывание рекламы на моделях линейки Family Hub с сенсорными дисплеями. Как объясняют в компании, в перспективе это позволит "повысить качество обслуживания", а всю рекламу обещают тщательно отбирать.

По условиям компании, заставка с рекламой будет отображаться, когда экран Family Hub бездействует. Формат объявлений может меняться в зависимости от настроек персонализации главного экрана – она отключится, если, например, на дисплее проигрываются фото из альбомов.

На первом этапе рекламу будут показывать только в США – пока в тестовом режиме и даже на самых топовых моделях стоимостью $3000 и более. Стоит уточнить, что самый недорогой холодильник Samsung с внешним дисплеем все равно стоит 1800 долларов.

